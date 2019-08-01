Милан, Италия, , 18:22 — REGNUM

Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини отказался отвечать на вопросы журналиста La Repubblica о поездке в Марокко вместе со своим соратником Джанлукой Савоини, сообщает издание в четверг, 1 августа.

Маттео Сальвини Facebook.com

Савоини считается итальянскими оппозиционерами (включая La Repubblica) организатором незаконного получения средств для «Лиги» из России. В том же контексте рассматривается и поездка в Марокко.

Сальвини заявил, что следует для начала разобраться с так называемым «русским делом», прежде чем переходить к «марокканскому». Также он дал изданию иронический совет проверить и его поездки во все остальные страны мира.

«Мне очень нравится ваша газета. Я всегда читаю её, когда мне хочется посмеяться», — добавил Сальвини.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива. Прокуратура начала проверку этих данных.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было и политики она не касалась.

Усиленное внимание либеральных СМИ к этой теме в «Лиге» считают следствием желания оказать давление на партию и внушить читателям не соответствующее реальности убеждение в том, что «Лига» получала средства из России.

Читайте также: Итальянские либералы готовят вотум недоверия Сальвини