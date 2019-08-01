Москва, , 18:41 — REGNUM

Мосгоризбирком утвердил порядок видеонаблюдения и трансляции изображения на выборах в столичную Думу 8 сентября 2019 года. Решение приняли на заседании МГИК 1 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект постановления зачитал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Практически все оборудование и все избирательные действия, которые происходят на избирательном участке, должны попадать в зону видеонаблюдения. Исключение должны оставлять места тайного голосования избирателей», — уточнил он.

Ранее Мосгоризбирком принял решение, что на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва будут использоваться новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего на выборах в столичный парламент используют порядка 2 тысяч КОИБов.