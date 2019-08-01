Милан, Италия, , 18:10 — REGNUM

Лидер традиционалистской правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони вышла на второе место по популярности в Facebook среди всех итальянских политиков, передаёт Espresso в четверг, 1 августа.

Мелони обошла лидера одной из двух правящих партий страны — «Движения 5 звёзд» вице-премьера Луиджи Ди Майо.

На первом месте с огромным отрывом по-прежнему находится Маттео Сальвини, лидер ещё одной правоцентристской партии, «Лиги» (входящей в коалицию с «Движением»).

«Если бы вопрос о правительстве решался в Facebook, то у Сальвини и Мелони без сомнений не было бы никаких проблем с его формированием», — отметили обозреватели издания.

Итальянские наблюдатели допускают возможность проведения в стране досрочных выборов из-за быстрого роста рейтинга «Лиги» и конфликтов внутри коалиции. Совокупный рейтинг двух правых партий (без учета партии Сильвио Берлускони) составляет около 44%, и при некоторых условиях они смогут сформировать коалицию под руководством Сальвини.