Нур-Султан, , 18:06 — REGNUM

Российская, иранская и турецкая делегации начали трехстороннюю встречу по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Переговоры начались в 17:30 мск, и представителей прессы туда не допускают. Дипломатические ведомства России, Ирана и Турции представлены на уровне заместителей глав МИД Сергея Вершинина, Али Аскара Хаджи и Онала Седата. Кроме того, во встрече участвует спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Перед трёхсторонними переговорами была проведена встреча российских дипломатов с представителями ООН, сирийскими коллегами и наблюдателями от Ливана и Ирака.

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