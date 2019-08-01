Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM

Городу Волхов в Ленинградской области будет присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Об этом стало известно 1 августа после заседания комиссии по обсуждению кандидатов на присвоение новых почетных званий Ленинградской области — «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести».

Решение об учреждении таких региональных званий было принято в Ленобласти после завершения на федеральном уровне приема документов на присвоение почетных званий «Город воинской славы».

Присвоение почетного статуса Волхову будет оформлено областным законом, проект которого губернатор региона Александр Дрозденко внесёт на заседание Законодательного собрания.

«Наше звание предполагает признание не только героизма, проявленного в годы Великой Отечественной войны, но охватывает всю славную историю населённых пунктов Ленинградской области», — пояснил Дрозденко.

При присвоении звания городу или селению учитываются подвиги жителей и военнослужащих, роль и место в истории, а также современное состояние населённых пунктов, патриотическая работа, забота о ветеранах, сохранение памятников и воинских захоронений.

Всего в комиссию поступили ходатайства на присвоение почетного регионального звания от городов Волхов, Кириши, Лодейное Поле, Подпорожье и Шлиссельбург, деревень Астрачи Бокситогорского района, Гостилицы Ломоносовского района, поселков Ивановское Кингисеппского района, Красный Бор Тосненского района и Синявино Кировского района.

До конца года конкурсная комиссия определит еще двоих претендентов на областной почетный статус.

«Городу воинской доблести» и «Населенному пункту воинской доблести» торжественно будут вручены грамота и памятный знак, которые должны храниться в администрации. На территории поселения устанавливается стела с изображением герба населённого пункта и текстом закона о присвоении звания.