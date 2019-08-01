Москва, , 18:00 — REGNUM

Министерство обороны Японии заявило 1 августа 2019 года о возобновлении тренировочных полетов истребителей пятого поколения F-35A. Полеты самолетов этой марки были прекращены после того, как один из истребителей 9 апреля 2019 года упал в море на 28-й минуте полета. Об этом пишет японское издание The Japan News.

По словам министра обороны Японии Такэси Ивая, полеты возобновлены после того, как военно-воздушные силы провели дополнительные проверки самолетов, а пилоты прошли программы переподготовки. Министр также отметил, что муниципальное правительство Мисавы — место расположения авиабазы Мисава, на которой базировался разбившийся самолет, — согласилось на возобновление полетов. Однако ночные тренировочные полеты пока проводиться не будут.

На сегодняшний день точная причина катастрофы 9 апреля 2019 года не названа, всё осталось на уровне предположений. Минобороны Японии 10 июня заявило, что пилот, вероятно, оказался в состоянии пространственной дезориентации или потери ситуационной осведомленности, что привело к крушению самолета и гибели пилота.

В пресс-релизе также сообщалось, что «крушение было результатом действий человека, но это не считается ошибкой пилота», и что «нет признаков того, что была проблема с самолетом».

Подобные формулировки официального документа вызвали резкую критику авиационных экспертов. ИА REGNUM ранее подробно освещало этот вопрос.

Следует заметить, что Япония является крупнейшим покупателем истребителей пятого поколения F-35, она планирует закупить 147 самолетов этой марки. Больше планируют заказать только ВВС США — 2000 машин.