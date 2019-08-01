Москва, , 18:15 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пытается продержаться на свободе до получения депутатского иммунитета, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Петр Порошенко

«У Порошенко сейчас есть определенное «окно», в течение которого он не должен находиться на Украине — с момента сложения с себя полномочий президента и до получения неприкосновенности в качестве депутата Верховной рады, — сказал Абзалов. — Поэтому он и уехал. Он за своим мандатом вернётся обязательно. Это будет для него защитой на первое время. Сейчас же он пытается продержаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко начато очередное уголовное дело. Об этом сообщил 1 августа юрист Андрей Портнов. Дело зарегистрировало Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и начало расследование.

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