Москва, 1 августа 2019, 18:15 — REGNUM
Бывший президент Украины Пётр Порошенко пытается продержаться на свободе до получения депутатского иммунитета, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко начато очередное уголовное дело. Об этом сообщил 1 августа юрист Андрей Портнов. Дело зарегистрировало Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и начало расследование.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко — Портнов