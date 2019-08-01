Москва, , 17:54 — REGNUM

Копии запрещённой в России книги «Майн Кампф» Адольфа Гитлера свободно распространяются в Эстонии — к августу был полностью распродан первый тираж книги, дополнительный тираж планируется выпустить в ближайший месяц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый тираж, опубликованный изданием Matrix Publishing в первой половине текущего года, был полностью распродан», — заявила Захарова.

По её словам, в связи с этим издание планирует в августе 2019 года выпустить дополнительный тираж книги.

МИД РФ осуждает эту практику и видит в ней признак развития неонацизма в Эстонии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.