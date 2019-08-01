Москва, , 18:12 — REGNUM

Московская городская избирательная комиссия отклонила 22 из 23 жалоб, которые подали кандидаты в депутаты Московской городской думы на отказ в их регистрации. Об этом стало известно 1 августа в ходе заседания столичного избиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МГИК оставил в силе вердикт окружной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации ещё пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Среди последних «отказников» — экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, самовыдвиженцы Александр Соловьёв, Иван Кульнев, Зоя Шарагатова и Эльмира Шагиахметова.

Таким образом, Мосгоризбирком удовлетворил только жалобу Сергея Митрохина от партии «Яблоко» по 43 избирательному округу. Всего на предстоящих выборах зарегистрировано 233 кандидата, из которых окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57.

Напомним, 30 июля Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу кандидата Митрохинапризнать действительными подписи его избирателей и повторно рассмотреть вопрос о его регистрации кандидатом Мосгордумы.