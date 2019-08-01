Мурманск, , 17:53 — REGNUM

Избирком Мурманской области зарегистрировал кандидатов на пост губернатора.

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, в числе получивших официальный статус кандидата оказались: представитель «Гражданской платформы» Виталий Измайлов, военный пенсионер Геннадий Тупикин, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, справедливорос Василий Буров, кандидат от КПРФ Михаил Антропов и член ЛДПР Максим Белов.

Напомним, всего о своем намерении принять участие в выборах заявили 15 человек. Однако не все смогли подать в избирком необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, нового губернатора жители Мурманской области будут выбрать 8 сентября 2019 года.