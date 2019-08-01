Бангкок, 1 августа 2019, 17:51 — REGNUM
Попытки США препятствовать развитию Китая несправедливы и не увенчаются успехом, заявил 1 августа глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Майком Помпео на полях министерского саммита АСЕАН в Бангкоке.
Кроме того, Ван И посоветовал Вашингтону должным образом учитывать стратегические намерения Пекина и уважать право Китая на развитие.
«Китаю и США следует уважительно относиться к стратегическим планам друг друга. Попытки же мешать развитию КНР не только несправедливы, но и не под силу никому», — сказал Ван И.
Напомним, в данный момент США и Китай фактически ведут друг против друга торговую войну, инициированную Вашингтоном. Таким путём президент США Трамп обещает добиться «более справедливого» торгового баланса между США и КНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Военные поставки Тайваню: какими санкциями Китай может наказать США?