Бангкок, , 17:51 — REGNUM

Попытки США препятствовать развитию Китая несправедливы и не увенчаются успехом, заявил 1 августа глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Майком Помпео на полях министерского саммита АСЕАН в Бангкоке.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Ван И посоветовал Вашингтону должным образом учитывать стратегические намерения Пекина и уважать право Китая на развитие.

«Китаю и США следует уважительно относиться к стратегическим планам друг друга. Попытки же мешать развитию КНР не только несправедливы, но и не под силу никому», — сказал Ван И.

Напомним, в данный момент США и Китай фактически ведут друг против друга торговую войну, инициированную Вашингтоном. Таким путём президент США Трамп обещает добиться «более справедливого» торгового баланса между США и КНР.

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