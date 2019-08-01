Москва, , 17:40 — REGNUM

Угроза новых антироссийских санкций, теперь уже против «Северного потока — 2», является часть очередного витка русофобии, однако насколько реальна перспектива новых ограничений, пока судить невозможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США», — заявила Захарова.

«Там обсуждается много чего, не всегда принимаются решения, во что это все выльется — сложно сказать», — подчеркнула она.

Она отметила, что, несмотря на то, что США не получили никаких выгод от санкций против России на экономическом направлении, в Вашингтоне по-прежнему рассматривают данный механизм как единственный в своей стратегии взаимоотношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2». Документ может запретить въезд на территорию США лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлению судов России для укладки морских трубопроводов и иному аналогичному содействию.