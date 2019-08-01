Рязань, , 17:28 — REGNUM

Бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалёв останется под домашним арестом до 1 октября. Меру пресечения ему продлил Басманный суд Москвы. Чиновнику вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере — подозревают в мошенничестве при строительстве детской площадки за четыре миллиона рублей.

Проходящего по уголовному делу о детской площадке-призраке директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова оставили в СИЗО, сообщает Рязанский городской сайт.

Акт работ с подрядчиком был подписан в июне 2018 года, контракт оплатили через некоторое время, а в октябре активисты Общероссийского народного фронта не нашли в рязанском Лесопарке дорогостоящее оборудование и комплексы, указанные в подписанной городскими чиновниками документации. О площадке-призраке рассказали Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ в мае 2019 года. После этого СКР начал проверку расходования бюджетных средств. Начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани отстранили от должности 26 июля 2019 года. В его квартире правоохранительные органы провели обыск.