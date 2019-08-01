Москва, , 17:24 — REGNUM

Госдепартамент США 8 июля 2019 года одобрил продажу двух партий оружия Тайваню. Речь идет о 108 танках M1A2T Abrams, 250 ракетах Stinger, 16 транспортерах тяжелой техники M1070A1 и соответствующем оборудовании на сумму 2,22 миллиарда долларов. Основными оборонными подрядчиками по данным поставкам являются американские компании General Dynamics, Raytheon, BAE Systems и Oshkosh.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Поставки оружия Тайваню вызывают крайне раздраженную реакцию в Пекине. КНР справедливо считает, что укрепление военной мощи Тайваня подталкивает его к большей независимости от материкового Китая. И если раньше Пекин ограничивался только заявлениями МИД и других официальных лиц, то в этот раз он заявил о готовности нанести ответный удар по деловым интересам США и ввести экономические санкции против американских компаний, участвующих в продаже оружия Тайваню.

Конкретные меры китайским правительством пока не озвучены. Однако эксперты провели анализ и пришли к выводу, что под санкционный удар может попасть гражданская продукция оборонных подрядчиков из США, которую они сейчас поставляют на рынок КНР. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Например, Gulfstream Aerospace, частный производитель самолетов, принадлежащий General Dynamics, регулярно посещает крупнейший международный авиасалон в Чжухае, чтобы продать свои роскошные самолеты богатым китайцам. В прошлом году компания получила прибыль в 2,3 миллиарда долларов США в Азии, а Китай стал ее третьим по величине рынком.

Компания Oshkosh из гражданской продукции делает машины скорой помощи и пожарные машины, которые используются в более чем 60 аэропортах Китая.

Компания Raytheon, которая делает ПЗРК Stringer, настроена на слияние с аэрокосмической фирмой United Technologies. Капитализация объединенной компании может составить 121 миллиард долларов. А United Technologies имеет офис в Китае и продает авиационные двигатели и лифты в 11 китайских городах. Таким образом, новая компания, созданная в результате слияния, может иметь проблемы для своего нынешнего бизнеса в Китае.

Потенциальной мишенью для китайских санкций может стать и компания Honeywell. Она напрямую не занимается продажей оружия, но делает двигатели для танков Abrams, которые производит компания General Dynamics.