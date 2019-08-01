Москва, , 16:57 — REGNUM

Москва рассматривает готовящиеся Вашингтоном санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» как «очередной виток русофобских мер» Соединённых Штатов. Об этом заявила на брифинге 1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, американские законодатели «уже не знают, за что взяться и какую ещё пакость придумать». В то же время представитель МИД отметила, что в Конгрессе США «обсуждается много всего, но не всегда принимаются решения».

«Во что это всё выльется, сложно сказать», — заключила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, накануне комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

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