Бишкек, , 16:49 — REGNUM

По состоянию на конец июля 2019 года антикоррупционные ведомства Киргизии перевели более 1 млрд 443,6 млн сомов (1 млрд 312 млн рублей) на спецсчет для накопления средств от возмещения ущерба, причиненного государству в результате экономических и коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этих денег больше всего перечислила госслужба по борьбе с экономическими преступлениями — свыше 757,9 млн сомов (689 млн рублей).

Затем следуют генеральная прокуратура — свыше 427,5 млн сомов (388,7 млн рублей) и госкомитет нацбезопасности — более 251 млн сомов (228,2 млн рублей).

Замыкает список министерство внутренних дел Киргизии, перечислившее на антикоррупционный накопительный счет лишь около 7,1 млн сомов (6,4 млн рублей).