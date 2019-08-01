Красноярск, , 16:48 — REGNUM

Митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, проходивший 1 августа в сквере Космонавтов в краевой столице, завершился. Об этом ИА REGNUM сообщил организатор акции протеста, общественный деятель Сергей Конобеевский.

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По его словам, в резолюции прописано требование отставки Усса.

«Если результатов (отставки — прим. ИА REGNUM ) не будет в течение двух недель, будем устраивать ещё один митинг», — сказал Конобеевский.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, митинг согласован мэрией. Заявленное количество участников — 2000. По словам организатора, к акции протеста, начавшейся в 19:00 по местному времени, в итоге присоединились «около 1,5 тыс. человек».

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Местные СМИ пишут о как минимум нескольких сотнях участников. Ранее, обосновывая необходимость митинга, Конобеевский заявлял, что в Красноярске «постоянное «чёрное небо» и «самое дорогое электричество».

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