Бишкек, , 16:38 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского кабинета министров.

В ходе встречи главы правительств обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив сотрудничества в политической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической и гуманитарной сферах, а также приграничного сотрудничества.

Премьер-министры акцентировали внимание на необходимости довести товарооборот между Киргизией и Узбекистаном до $500 млн (31,7 млрд рублей).

«Большой вклад в достижение доверительных отношений между странами внесли президенты Киргизии и Узбекистана. Сегодня состоялась встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым, где был дан посыл — и далее развивать наши отношения в духе добрососедства и дружбы», — подчеркнул Абдулла Арипов.