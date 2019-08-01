Бишкек, , 16:31 — REGNUM

«Действительно идут попытки реабилитировать кровавый режим Бакиева», — заявил на пресс-конференции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя вышедший в эфир на некоторых местных телеканалах фильм об экс-президенте Курманбеке Бакиеве, свергнутом в 2010 году, пишет «Азаттык».

Курманбек Бакиев (cc) Mirzoulug'bek

Бывший глава государства напомнил о преступлениях, совершенных в период правления Бакиева.

«Журналисты подвергались избиениям, были факты убийства. Сейчас как будто говорят, что за власть можно и убивать людей. Это стало закономерным явлением. Сейчас власть говорит, что «интересы народа выше интересов кучки людей», но на самом деле происходит обратное», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля 2019 года телеканалы NewTV и NurTV запустили в эфир фильм про бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. На следующий день Государственный комитет национальной безопасности республики предостерег СМИ от публикации материалов в поддержку Бакиева.