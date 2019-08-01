Бишкек, 1 августа 2019, 16:31 — REGNUM
«Действительно идут попытки реабилитировать кровавый режим Бакиева», — заявил на пресс-конференции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя вышедший в эфир на некоторых местных телеканалах фильм об экс-президенте Курманбеке Бакиеве, свергнутом в 2010 году, пишет«Азаттык».
Бывший глава государства напомнил о преступлениях, совершенных в период правления Бакиева.
«Журналисты подвергались избиениям, были факты убийства. Сейчас как будто говорят, что за власть можно и убивать людей. Это стало закономерным явлением. Сейчас власть говорит, что «интересы народа выше интересов кучки людей», но на самом деле происходит обратное», — подчеркнул он.
ИА REGNUM напоминает, что 30 июля 2019 года телеканалы NewTV и NurTV запустили в эфир фильм про бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. На следующий день Государственный комитет национальной безопасности республики предостерег СМИ от публикации материалов в поддержку Бакиева.
Отметим, что у себя на родине Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, неоднократно заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества за целый ряд особо тяжких преступлений. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии.