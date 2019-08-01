Москва, , 16:23 — REGNUM

К визиту президента России Владимира Путина в Индонезию подготовлены к подписанию не менее восьми меморандумов о взаимопонимании, сообщает 1 августа РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в Москве Мохамада Вахида Суприяди.

По утверждению агентства, индонезийский посол в России заявил о восьми готовых документах и ещё 18 соглашениях, работа над которыми близится к завершению.

«Готовы подписать по крайней мере восемь меморандумов о взаимопонимании. Есть еще 18 соглашений, которые находятся в стадии доработки», — цитирует Суприяди агентство.

Стоит отметить, что сам факт визита президента России в Индонезию уже оглашен в Джакарте, однако дата этого визита ещё не утверждена.

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