Красноярск, , 16:20 — REGNUM

В Красноярске сегодня, 1 августа, в сквере Космонавтов проходит митинг за отставку губернатора региона Александра Усса. «Пришел качнуть права», — значится на плакате одного из митингующих.

Как передаёт «Проспект мира», к акции протеста, организованной общественным деятелем Сергеем Конобеевским, присоединились «минимум несколько сотен человек».

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С трибуны скандируют «Усса в отставку», народ подхватывает, уточняет красноярский портал, добавляя, что в митинге принимают участие жители Богучан, где действуют лесные пожары, а также дольщики.

Сергей Конобеевский — кандидат в депутаты горсовета на выборах 2018 года от партии «Патриоты России», связанной с известным красноярским бизнесменом Анатолием Быковым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, митинг согласован мэрией. Заявленное количество участников — 2000 человек. По словам Конобеевского, на митинг пришли «около тысячи человек и даже больше».

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Что касается содержания плаката про «качание прав», речь идёт о диалоге Усса с жительницей пережившего паводок красноярского города Канска. 1 июля женщина спросила губернатора, что будет, если размоет дорогу, на что Усс весьма жёстко ответил:

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё».

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