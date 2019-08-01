Москва, , 16:15 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает на изменение территориально-административного устройства Украины для укрепления своей политической власти. Однако такие попытки уже существовали в прошлом и ни к чему существенному они не привели. Об этом заявил заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я вспоминаю 2004 год, вспоминаю ту эйфорию, Ющенко… Впервые такое событие произошло в Украине, и первое, что они попытались сделать — провести административно-территориальную реформу. И, помнится мне, реформой этой занимался Роман Бессмертный, который сейчас представлен в Минской группе», — заявил Килинкаров.

«Они так нахрапом решили взять в свои руки, провести, исходя из своих интересов, эту административно-территориальную реформу, и поехал этот господин Бессмертный в своё родное село. Где ему устроили жёсткую обструкцию. На этом реформа закончилась, она умерла», — подчеркнул он.

Административно-территориальная реформа Украины будет рассмотрена Верховной Радой IX созыва уже в сентябре 2019 года. Как пояснили в партии «Слуга народа», реформа предусматривает замену районных и областных государственных администраций префектурами — представительствами центральной власти, которые задают стратегический вектор и обладает функцией надзора.