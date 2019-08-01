Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд не стал удовлетворять иски единороссов о снятии с муниципальных выборов кандидатов в муниципальные советы МО «Георгиевский» и «Купчино». Пока речь идет о семерых выдвиженцах от «Партии роста», передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди истцов значатся сотрудник МО «Георгиевский» Игорь Нарубин и помощник депутата Заксобрания Петербурга от «Единой России» Любови Егоровой — Наталья Мордвинова.

Всего было подано 23 иска, оспаривающих регистрацию такого же количества выдвиженцев, но пока прошли заседания лишь по семи случаям.

Заметим, что многим кандидатам изначально было отказано в местных избиркомах и регистрироваться пришлось через Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая и выступила ответчиком.

«По иску к ИКМО «Георгиевский» всё прошло очень быстро: истцы пропустили сроки подачи жалобы на регистрацию. Вместо пяти дней решение Горизбиркома было обжаловано на 9-ый день», — заметили кандидаты.

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Добавим, на последнем заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Элла Памфилова назвала «подлостью» попытки кандидатов снять своих соперников с выборов через суд. По ее мнению, подобное допустимо лишь в исключительных случаях.

«Подло, когда одни политики подают в суд на других, или одна партия на других зарегистрированных, чтобы их снять, снять конкурента. Я считаю, что это подлость. Это значит, что люди боятся реальной конкуренции, действуют таким некрасивым методом. Такие современные политические мальчиши-плохиши», — сказала Памфилова.

На данный момент в судах Петербурга рассмотрены или еще рассматриваются более 500 исков, касающихся действий ИКМО. Значительная часть из них принадлежит единороссам, которые пытаются оспорить регистрацию кандидатов от других партий или самовыдвиженцев.

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