Челябинск, , 16:11 — REGNUM

В Челябинске уголовное дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова вернули следователям ФСБ. Так решил суд, сообщает Накануне.Ru.

Решение было принято 1 августа. С ходатайством выступил следователь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте производство по делу Сергея Давыдова было прекращено. Суд обязал его лишь уплатить судебный штраф. Однако позднее Свердловский облсуд отменил это решение.

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