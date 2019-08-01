Киев, , 16:10 — REGNUM

Украинский политический эксперт Валерий Гончаруксчитает, что в Киеве можно установить независимое от президента Украины местное самоуправление, такое же как в других городах Украины. Соответствующее заявление Гончарук сделал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Почему же оно не может быть самостоятельным? Если в других городах выбирается мэр, то он не назначается президентом или кабинетом министров… Он создает свой исполком и этот исполком выполняет функции исполнительной власти», — отметил Гончарук.

По его словам, пропрезидентская партия «Слуга народа» сможет заменить главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в случае победы на выборах столичного мэра или изменения законодательства.

«Тут больше политической составляющей, чем правовой. В этом контексте новая Рада сможет внести определенные изменения в законодательство, если это нужно, поскольку это дискуссионный вопрос. Нужно уважать выбор киевлян если даже он кому-то не нравится. Сейчас партия «Слуга народа» имеет большой рейтинг. Если у них есть свой кандидат Александр Ткаченко или кто-то другой, пусть идут на выборы и побеждают на выборах получая пост мэра Киева и главы КГГА. Это было бы абсолютно логичным с точки зрения электоральной демократии… Или пусть меняют законодательство под себя, под политическую ситуацию», — призвал Гончарук.

При этом он напомнил, что все бывшие президенты Украины назначали главу КГГА своими указами.

«Почему в городе Киева возникли противоречия? Потому что Киев считается самостоятельной территориально-административной единицей, которая приравнена к области или городу Севастополю. В результате этого есть расхождения. По этому поводу было разъяснение Конституционного суда Украины, который отметил, что избранный киевлянами мэр города автоматически должен назначаться главой городской государственной администрации. Но в истории Киева не всегда так было, в частности последний случай с господином Черновецким, который покинул Украину. Назначался Александр Попов, который был главой КГГА», — напомнил Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко потерял контроль над ситуацией в столице. По его словам, сам Кличко признался, что Киевсовет находится под контролем двух-трех «смотрящих». Он также проинформировал, что получил предложение от одного из «смотрящих» за Киевом получить взятку в 20 млн долл из местного бюджета за то, чтобы президент не отправлял Кличко в отставку с поста главы КГГА.