Волгоград, , 16:08 — REGNUM

Бывший руководитель СУ СКР Волгоградской области Михаил Музраев прошёл медицинское обследование в московском СИЗО Лефортофо. Защита генерала намерена добиться его перевода под домашний арест — решение о мере пресечения суд будет принимать на следующей неделе.

Экс-глава Волгоградского СК неоднократно жаловался на плохое состояние здоровья. Сейчас он чувствует себя нормально, прошёл медобследование, но заключение ещё не выдано на руки, сообщает «Блокнот-Волгоград». Срок содержания в СИЗО истекает 10 августа, не позднее 6 августа суд должен решить, продлевать ли арест. Адвокат подсудимого Владимир Семенцов настаивает, что «каждая страничка уголовного дела — это порнография, а не юридический документ».

Как сообщало ИА REGNUM, советника главы Следственного Комитета, генерал-лейтенанта, бывшего руководителя Волгоградского СУ СКР задержали 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении на губернатора.

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