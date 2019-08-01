Москва, , 16:00 — REGNUM

Следственные органы России продолжают расследование произошедшего год назад в Центрально-Африканской Республике убийства трёх российских журналистов. Однако до сих пор остаётся множество вопросов, в частности, к организаторам поездки представителей СМИ. Об этом заявил в Министерстве иностранных дел РФ 1 августа.

Читайте также: Год спустя: в ЦАР опубликовали итоги расследования убийства журналистов

В ведомстве заявили, что посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы, поэтому журналистам были выданы туристические визы.

«Радченко, Джемаль, Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съёмочной аппаратуры и проведение съёмки», — добавили в МИД.

Кроме того, для посещения военно-тренировочного лагеря Беренго, который является «особо охраняемым государственным военным объектом» и в который должны были проникнуть журналисты, нужно было получить соответствующее разрешение. Этого сделано не было.

Ещё одно странное обстоятельство — блокпост города Сибю журналисты проходили по поддельным пропускам якобы волонтёров ООН, чем ввели в заблуждение стражей порядка. Также не были приняты во внимание и настойчивые рекомендации полиции воздержаться от поездки в ночное время по запланированному маршруту.

Также по теме: В ЦАР направлены дополнительные запросы по делу об убийстве журналистов РФ

«Лица, направившие съёмочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — были убиты 30 июля 2018 года. Как выяснилось позднее, в ЦАР они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Группа журналистов планировала снимать документальный фильм о частной военной компании «Вагнер».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов