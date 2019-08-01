Ульяновск, , 15:57 — REGNUM

В Димитровграде Ульяновской области впервые состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города. Муниципалитет остаётся обезглавленным более девяти месяцев из-за затяжного конфликта между областной власти и «красным» депутатским корпусом, где подавляющее большинство мест — у коммунистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 1 августа, прошло первое заседание конкурсной комиссии, на котором председателем избран Габдулхак Мурзаханов, заместителем — Николай Горшенин, секретарем — Сергей Маляр. Утверждена дорожная карта проведения конкурса, сообщается на сайте гордумы.

Отмечается, что со 2 по 15 августа будут приниматься документы от претендентов на данный пост. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 16 августа.

Напомним, в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Димитровграда вошли восемь человек. Из них четверо представляют депутатский корпус и являются членами КПРФ: от Законодательного собрания Ульяновской области в состав комиссии вошёл Габдулхак Мурзаханов, от димитровградского парламента — спикер гордумы Александр Ерышев, Серей Крючков, Сергей Маляр. Ещё четверо назначены распоряжением ульяновского губернатора Сергея Морозова: первый вице-премьер Екатерина Уба, помощник главы региона Николай Горшенин, замдиректора казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» Родион Тагиров и начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации губернатора Александр Рябоконь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде, который является вторым по величине городом в Ульяновской области с население около 115 тыс. жителей, уже несколько месяцев не могут избрать мэра. Причиной стал конфликт между региональной властью и парламентским корпусом, в котором 26 мандатов из 30 получили на выборах в 2018 году коммунисты. Было сорвано несколько заседаний по отбору кандидатов на должность главы города из-за неявки членов комиссии, делегированных губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

Напомним, с 2018 года в Димитровграде действует одноглавая модель управления: мэр руководит администрацией, но избирается не через всенародные выборы, а депутатами гордумы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

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