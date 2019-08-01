Красноярск, 1 августа 2019, 15:52 — REGNUM
На митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, который проходит 1 августа в сквере Космонавтов, собрались «около тысячи человек и даже больше». Об этом ИА REGNUM сообщил организатор акции протеста Сергей Конобеевский.
По состоянию на 19:49 по местному времени митинг продолжается.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, Усс руководит красноярский краем с сентябре 2017 года.
Напомним, митинг согласован мэрией.
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