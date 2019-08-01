Красноярск, , 15:52 — REGNUM

На митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, который проходит 1 августа в сквере Космонавтов, собрались «около тысячи человек и даже больше». Об этом ИА REGNUM сообщил организатор акции протеста Сергей Конобеевский.

По состоянию на 19:49 по местному времени митинг продолжается.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Усс руководит красноярский краем с сентябре 2017 года.

Напомним, митинг согласован мэрией.

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