Москва, , 16:13 — REGNUM

Московская городская избирательная комиссия оставила в силе отказ в регистрации Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Московской городской думы на предстоящих выборах в столичный парламент. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома 1 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам рассмотрения жалобы рабочей группой было принято решение зачесть в пользу кандидата 4037 подписей. Таким образом, недействительными предлагается считать 1952 подписи, достоверных 3798, для регистрации необходимо 5230. Таким образом, у кандидата недостаточное количество подписей для регистрации», — зачитала текст постановления член МГИК Римма Кузнецова.

Она также пояснила, что причиной отказа является неправильное оформление документов, поданных на регистрацию.

Ранее Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации ещё четверым кандидатам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва — Ивану Кульневу, Зое Шарагатовой, Александру Соловьеву и Эльмире Шагиахметовой. В их подписных листах нашли свыше 10% брака и зафиксировали другие нарушения.