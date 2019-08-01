Красноярск, , 15:24 — REGNUM

В Красноярске 1 августа в 19:00 по местному времени начался митинг за отставку губернатора края Александра Усса, организованный общественным деятелем Сергеем Конобеевским.

Акция протеста проходит в сквере Космонавтов. О количестве митингующих информации пока нет, однако, судя по всему, оно достаточно внушительное. В том числе к митингу присоединилось много молодёжи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, митинг согласован мэрией. Заявленное количество участников — 2 тысячи человек.

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