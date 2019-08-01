Ереван, , 15:19 — REGNUM

Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, занятую незаконной миграцией.

Как сообщает пресс-служба СНБ, группа лиц, проживающих в Ираке, организовала незаконную миграцию в Армению по фальшивым документам. Подложные документы обошлись в 12 тысяч евро каждому незаконному мигранту. Мигрантам были переданы билеты на самолет рейса Эрбиль — Ереван и Ереван — Стамбул — Эрбиль с тем, чтобы в Ирак они не вернулись, а вместо этого незаконно отправились в Европу. Согласно плану, границу Армении они пересекли законно, по паспортам граждан Ирака. В нейтральной зоне аэропорта они попытались использовать очевидно фальшивые паспорта граждан Франции и Испании и сесть в следующий в Вену самолет. Однако были пойманы сотрудниками СНБ. Граждане задержаны, в качестве меры пресечения избрано личное поручительство.

Помимо этого, двое граждан Армении, возможно, имеющих отношение к описанной выше схеме, организовали незаконную миграцию группы граждан Армении в Европу. В этом случае были использованы фальшивые греческие свидетельства, с помощью которых граждане попытались получить посадочные талоны на рейс в Барселону, но также были пойманы. Мошенники отпущены под подписку о невыезде.

В ходе обысков в домах участников группы обнаружены испанские карты вида на жительство и греческие визы. Указанные лица задержаны. Возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены пяти лицам.