Курган, 1 августа 2019, 16:18 — REGNUM
Глава Зауралья Вадим Шумков ответил на вопрос о своей активности в работе. И не связана ли она с предстоящими выборами губернатора Курганской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шумков заявил, что поставил перед собой задачу работать для простых людей «здесь и сейчас, без околополитической болтовни и ненужного пафоса».
https://www.instagram.com/p/B0nZ2LAi7B4/
Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года. Помимо Вадима Шумкова, на пост главы региона баллотируются ещё три кандидата — директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.
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