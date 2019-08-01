Курган, , 16:18 — REGNUM

Глава Зауралья Вадим Шумков ответил на вопрос о своей активности в работе. И не связана ли она с предстоящими выборами губернатора Курганской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Скажу честно, работать на этом посту активно и эффективно — это тяжелейший труд. Нередко неблагодарный. Прежде всего потому, что сложнейших нерешенных проблем огромное количество, а всем не угодишь. Да и с ресурсами, мягко говоря, не очень…» — написал Вадим Шумков в своём паблике в сети Instagram.

Шумков заявил, что поставил перед собой задачу работать для простых людей «здесь и сейчас, без околополитической болтовни и ненужного пафоса».

«Вокруг огромное количество проблем, и их надо решать, а не рассказывать, почему это невозможно, или «жонглировать» обещаниями. Не запускать ключевые для людей вопросы в бюрократическую карусель», — заявил Вадим Шумков.

https://www.instagram.com/p/B0nZ2LAi7B4/

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года. Помимо Вадима Шумкова, на пост главы региона баллотируются ещё три кандидата — директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

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