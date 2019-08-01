Вашингтон, 1 августа 2019, 15:09 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп поздравил Келли Крафт, которая накануне была утверждена Сенатом США на посту постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций.
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«Поздравляем Келли Найт Крафт из Кентукки с её утверждением в качестве постпреда при ООН», — написал глава Белого дома в Twitter.
Американский лидер также выразил уверенность, что она прекрасно справится со своими обязанностями на новом посту.
«После превосходной службы послом в Канаде, проделанной выдающейся работы, независимо от сложности задачи, Келли будет великолепна в ООН. Победительница!» — отметил Трамп.
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Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Келли Найт Крафт, занимавшую тогда должность посла в Канаде, на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул в феврале 2019 года. Своё предложение на рассмотрение в Сенат США американский лидер направил в мае. А 31 июля кандидатура Крафт была утверждена американским Сенатом. За неё проголосовали 56 человек, против — 34 сенатора.
Напомним, на этом посту Крафт сменит Джонатана Коэна, который находился в ООН с октября 2018 года.
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