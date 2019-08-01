Исламабад, , 15:15 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, об этом 1 августа сообщает Geo TV.

Глава пакистанского правительства выразил соболезнование принцу в связи с недавней кончиной его дяди — брата короля Саудовской Аравии Бандара бин Абдул Азиза.

Во время телефонного звонка Имран Хан поблагодарил Мохаммеда бин Салмана за его поддержку Пакистана, подчеркнув, что углубление сотрудничества между странами остаются его приоритетом.

Наследный принц Саудовской Аравии высоко оценил связи между державами и пообещал и впредь прилагать усилия для поддержки Исламабада во всех областях совместного сотрудничества.

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