Москва, , 16:15 — REGNUM

На выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва будут использоваться новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Соответствующее решение было принято 1 августа в ходе заседания Мосгоризбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил член комиссии МГИК Юрий Ермолов, КОИБы 2010 года теперь применяться не будут — их полностью заменят на образцы 2017 года. Кроме того, в некоторых округах КОИБы будут установлены дополнительно и впервые, речь идёт о 13, 16, 31, 33 и 17 избирательных округах.

«Их у нас уже была тысяча, и они применяться будут. Плюс дополнительно тысяча, которую мы закупаем, всего две тысячи КОИБов, соответственно, 2000 участков мы покроем минус резерв», — отметил Ермолов.

Напомним, третий этап тестирования системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы пройдёт в конце августа в трёх избирательных округах столицы.