Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM

В петербургских судах продолжается битва единороссов с остальными кандидатами в муниципальные депутаты, которых представители «партии власти» пытаются с выборов снять, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, Калининский районный суд Санкт-Петербурга ранее отменил регистрацию в МО «Гражданка» дочери кандидата в губернаторы Михаила Амосова — Галии, но она намерена обжаловать это решение в Горсуде. Иск в этом случае подала председатель муниципалитета «Гражданка» и кандидат в депутаты в том же МО от «Единой России» Наталия Вайцехович.

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Заметим, Галия Амосова идет на выборы от «Справедливой России», в то время как ее отец, депутат Заксобрания Михаил Амосов баллотируется в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы».

Вайцехович и другие нынешние депутаты от «Гражданки» от «ЕР» попытались через суд снять еще 20 человек — кандидатов от «Справедливой России» и сторонников «Движения демократического обновления», основанного Амосовым в 2019 году. Однако Калининский райсуд отказался снимать с выборов 15 выдвиженцев, ограничившись удовлетворением иска в пяти случаях, включая Галию Амосову. По всем эпизодам последует апелляция в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее Вайцехович уже удалось выключить из гонки своих соперников из «Яблока»: Татьяну Орлову, Максима Яковлева и Тимура Гедеванишвили.

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