Киев, , 14:55 — REGNUM

На Украине сегодня, 1 августа, эксперты обсуждают скандал, возникший на тренинге партии «Слуга народа», который сейчас проходит в г. Трускавец (Львовская область Украины).

Накануне СМИ сообщили, что один из ключевых политтехнологов партии, Никита Потураев, объявил избранным депутатам (около 250 человек), что они «политически никто» и обязаны победой на выборах исключительно бренду Владимира Зеленского.

«Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии «Слуга народа». И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский… Все вы — политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь», — сказал Потураев.

Также он отметил, что занимается политтехнологиями с того времени, как многие из партии «еще в детский сад ходили».

СМИ отмечают, что такие заявления вызвали резкое неприятие у многих представителей партии. Впрочем, открытых заявлений с критикой Потураева от новоизбранных депутатов не последовало.

«Объективно Потураев прав: выборы действительно выиграл Зеленский как бренд. По мажоритарному округу могла выиграть и ложка — главное, чтобы баллотировалась от «Слуги народа»… Однако выбранный Потураевым формат всё же вызывает сомнения. Ведь очевидно, что чуть позже к этим же «депутатам Никто» начнут подходить эмиссары от олигархов с весьма интригующими предложениями и чемоданчиками. Интересно, после такой накачки «вы — никто» у многих хватит силы воли отказаться от интересных предложений, несмотря на обиду?» — задается вопросом политолог Алексей Голобуцкий.

А вот политолог Алексей Блюминов отмечает, что Потураев лишь констатировал очевидное и ничего обидного новоявленным «слугам народа» он не сказал.

«Будучи личностями как физические лица, в политическом смысле большинство из них действительно никто. И политической субъектностью не обладают. Это не унижение и не оскорбление, а правда. Они — солдаты партии, незаменимых нет, а вместо конкретного Иванова или Сидорова в бюллетене мог стоять любой другой Иванов или Сидоров. Напомнить будущим депутатам, что в Раду их привел рейтинг Зеленского и бренд партии, а не какие-то личные заслуги на политическом поприще, думаю, совсем нелишне. Может, это остудит некоторые горячие головы», — предполагает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что, по предварительным данным, «Слуга народа» получает 254 депутатских мандата из 424 в Раде нового созыва и создает монобольшинство.