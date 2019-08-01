Брюссель, , 14:45 — REGNUM

Европейский союз выражает сожаление по поводу решения Соединённых Штатов ввести персональные санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сегодня, 1 августа, на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской службы внешних связей Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

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При этом дипломат отметил, что, несмотря на это, Евросоюз продолжит работать и поддерживать контакты с главой МИД Ирана.

«Мы будем продолжать работать с Зарифом, который является самым высокопоставленным иранским дипломатом, поскольку нам необходимо поддерживать дипломатические контакты с этой страной», — отметили в Брюсселе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Соединённые Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Ему запрещён въезд на территорию США, его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.

Подобные действия со стороны Вашингтона глава МИД Ирана воспринял спокойно, отметив, что введённые против него санкции ни на него, ни на его семью не повлияют, так как за пределами Ирана у него нет собственности. Зариф поблагодарил США за то, что они считают его «большой угрозой своей повестке». В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани назвал такое поведение со стороны Вашингтона «ребячеством».

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