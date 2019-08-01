Москва, , 14:41 — REGNUM

Группа специального назначения проникла в тыл боевиков на юге провинции Идлиб и устроила засаду в удерживаемом исламистами городе Эджаз. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News. Источник издания из сирийских военных утверждает, что группа, которая провела успешную операцию в тылу боевиков, относится к силам специальных операций Вооруженных сил РФ.

В засаду попала группа боевиков группировки «Лива Сукур аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 исламистов были уничтожены. Сообщается, что засада прошла в ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года.

«Лива Сукур аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к радикальным группировкам. Дата ее создания приходится на сентябрь 2011 года.

По словам военного источника издания, российский спецназ редко проводит подобные спецоперации в тылу боевиков. Это происходит только на основе очень достоверной информации.

Факт проведения российским спецназом засады в Эджазе подтвердить у Минобороны РФ, скорее всего, не получится, так как страны, как правило, публично не комментируют действия своих специальных сил.