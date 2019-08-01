Москва, , 14:38 — REGNUM

Рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства, проанализирует правоприменительную практику, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств, надо выбирать второе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств, надо выбирать второе. Региональным властям надо более ответственно заниматься лесообустройством. В первую очередь, когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек», — заключил Володин.

По его мнению, уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения в регионах лесных пожаров.

Он напомнил, что в 2018 году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров — более широкая просека позволяет остановить распространение пожара.

Как правило, между точечной вырубкой лесного массива, где произрастает высококачественные породы леса — такие как кедр, сосна, ель, лиственница — позволяющие заработать больше, и расширением просек, где произрастает лес смешанных пород — в том числе, более дешевые, например, береза, ольха, и другие — лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами.

«Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек», — уверен Володин.

Кроме того, по мнению спикера Госдумы, для сохранения леса важно разбить его на шестиметровые просеки.

«Если мы хотим сохранить лес, нужно в обязательном порядке там, где это, возможно, разбить его на просеки. Сегодня, они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», — добавил он.

Володин сообщил, что Госдума запросит информацию, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма, позволяющая расширять просеки.

«Зачастую мы пытаемся искать новые решения, не используя уже существующие возможности», — отметил он.