Бангкок, , 14:33 — REGNUM

Соединенные Штаты готовы к продолжению диалога с Северной Кореей и ожидают соответствующих шагов от Пхеньяна, заявил 1 августа госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы готовы продолжать переговоры с КНДР, — сказал он на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. — Надеемся, что (северокорейский лидер) Ким Чен Ын предоставит свою команду (для переговоров) и мы продолжим диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что угроза возникновения вооружённого конфликта между Соединёнными Штатами и Северной Кореей значительно снизилась в последние месяцы.

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