Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM

Глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков не собирается уходить в отставку в связи с очередным срывом сроков сдачи гимназии №406 в Пушкине после ремонта. Такой ответ он дал родителям учеников, сообщают местные жители.

Накануне, после того, как родители уже начали сбор подписей под жалобой президенту Владимиру Путину, Кулаков и глава Пушкинского района Владимир Омельницкий встретились с родителями школьников, вынужденных третий год подряд скитаться по девяти площадкам в разных концах города.

Ранее предполагалось, что гимназию №406 на Леонтьевской улице, входящую в 500 лучших школ России, а также корпус начальной школы на Церковной улице откроют после ремонта в 2018 году. Затем сроки передвинули на сентябрь 2019 года, но и здесь обещания врио губернатора Александра Беглова выполнены не были.

Как пояснили в Смольном, «из-за расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком ООО «Капитал Стройиндустрия» сроки ввода после реконструкции двух корпусов образовательного учреждения вынужденно перенесены на 2020 год».

Оба корпуса закрыли на ремонт еще в 2017 году. Сейчас здание на Леонтьевской улице, по увереням чиновников, готово на 60%, а здание на Церковной улице, 16, — лишь на 15%. Новый тендер в поисках подрядчика проведут только осенью.

«Нетрудно догадаться, что глава комстроя рассказывал, какой плохой подрядчик и как с ним долго нянчился комитет, глядя на 3,5 рабочих на стройке в надежде, что строители откуда-то изыщут резервы. Родители задавали очень много вопросов. Задали бы и больше, если бы позволили. Общий смысл сводился к следующему: как так получилось, как комитет допустил такое, как предотвратить подобные фейлы в дальнейшем? Кулаков много и обстоятельно отвечал. Но главный посыл ответов — комстрой не может гарантировать, что выбранный подрядчик не провернет аналогичный финт ушами. Комитет может только гарантировать, что необходимое финансирование есть и будет выделено», — сообщают члены инициативной группы родителей.

Местные жители опасаются, что корпус начальной школы на Церковной улице вообще не будет подлежать восстановлению, так как он уже простоял без крыши всю прошлую зиму. По словам родителей, чиновники не дали гарантий, что здание закроют на следующую зиму.

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На встрече Владимир Омельницкий подчеркнул, что, «несмотря на высокую строительную готовность здания на Леонтьевской», расторжение контракта не позволяет завершить строительство в текущем году.

«Остались внутриотделочные работы и сезонные работы по благоустройству, которые новый подрядчик сможет выполнять только с апреля следующего года. Поэтому сроки ввода у нас будут сжатыми и крайне важно, чтобы строители соблюдали графики производства работ и не подвели нас уже в 2020 году», — сказал глава района.

Он подтвердил родителям, что 980 школьников из 34 классов по-прежнему будут бегать по 9 разным площадкам.

«Мол, вы же сами понимаете, где ж мы место найдем. Предложение изыскать варианты и разместить школьников на одной, максимум двух площадках, глава района назвал популизмом», — сообщают местные жители.

Предполагается, что 13 классов начальной школы будут размещены на 5 площадках, 21 класс основной и средней школы еще на четырех. По просьбе отдельных родителей руководство школы и районной администрации подумает о развозке учеников до временных мест обучения.

Теперь чиновники также пообещали находиться в постоянном контакте с родителями, чтобы информировать их о ходе ремонта, чего они требовали уже давно.

«Чиновники должны добиваться исполнения контракта, еженедельно следить за ходом работ, контролировать подрядчика и принимать меры в процессе, если возникают проблемы. Наши заказчики — комитет по строительству и правительство города за два года не справились с решением такого острого вопроса ремонта гимназии! Позор! Сколько требовали показать нам план-график работ, чтобы иметь возможность отслеживать его соблюдение! Никто этого не сделал. Возможно его и не было», — предполагает одна из родителей Татьяна Шишова.

«Вообще, (Леонид Кулаков) очень нервничал, краснел и постоянно закрывал часть лица. Но на вопрос, не собирается ли он в отставку, уверенно ответил отказом», — пишут горожане в соцсетях.

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