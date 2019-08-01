Бишкек, , 14:18 — REGNUM

Государственная граница между Киргизией и Узбекистаном согласована на 93%. Об этом 1 августа заявил заместитель председателя правительства Киргизии Жениш Разаков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в 2017 году стороны согласовали 85% линии границы. В настоящее время согласованно еще около 8% границы, добавил Разаков. «На сегодня несогласованными остаются около 10 участков. Большинство из них в Джалал-Абадской области», — добавил заместитель премьер-министра.

Он отметил, что стороны не рассматривают взаимный обмен участками. Общая протяженность киргизского-узбекистанской государственной границы составляет 1,378 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить с официальным визитом Бишкек.

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