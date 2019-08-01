Нижний Новгород, , 14:05 — REGNUM

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», 28-летний Марат Фатхуллин получил назначение в администрации Нижнего Новгорода. Как сообщается на официальном сайте мэрии, 1 августа он был назначен начальником управления развития информационных технологий.

Финалист «Цифрового прорыва» возглавил управление в мэрии Нижнего Новгорода Инстаграм-аккаунт Марата Фатхуллина

С января по июль 2019 года Фатхуллин занимал должность заместителя начальника управления информационно-технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода. Приглашение работать в мэрии он получил по результатам кадрового конкурса на должность заместителя главы администрации, который проводился при участии филиала РАНХиГС при президенте РФ. Победу в конкурсе одержал Алексей Карапузов, однако Фатхуллину было также предложено войти в новую команду мэрии и работать под непосредственным руководством победителя конкурса.

В мае 2019 года Фатхуллин стал участником всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который входит в платформу проектов «Россия — страна возможностей». На региональном этапе конкурса в Нижнем Новгороде 21 июля его команда вошла в число победителей и вышла в финал «Цифрового прорыва», который состоится в сентябре в Казани.

Как сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» со ссылкой на руководителя конкурса «Цифровой прорыв» Олега Мансурова, команда Марата Фатхуллина на региональном полуфинале за 36 часов создала сервис, помогающий различным организациям заключать договора в сфере ЖКХ и проводить аналитику на основе рейтинга управляющих компаний.

«Мы рады, что участники нашего конкурса профессионально растут, получают новые назначения. Надеемся, что опыт, полученный Маратом на хакатоне, поможет ему на новом месте работы», — сказал Олег Мансуров. Он выразил уверенность, что такие высококвалифицированные специалисты помогут как Нижнему Новгороду, так и всему региону осуществить необходимую цифровую трансформацию.

По словам самого Фатхуллина, «Цифровой прорыв» стал для него площадкой получения новых компетенций и навыков. «Я получил возможность проверить себя, как профессионала в сфере IT. Цель моего участия — посмотреть идеи талантливых разработчиков региона в области ЖКХ, госуправления, транспорта и образования. Администрация Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта «Умный город» находится в постоянном поиске новых идей, которые помогут сделать жизнь в городе комфортнее. И такие конкурсы как «Цифровой прорыв» помогают эти идеи найти и воплотить в жизнь», — цитирует его слова пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Марат Фатхуллин родился в Дзержинске Нижегородской области в 1991 году. В 2014 году закончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети». Работал в коммерческих digital-компаниях, IТ-консультантом крупного нижегородского медиа-холдинга, возглавлял редакцию «АПН — Нижний Новгород». Являлся членом Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Дважды участвовал в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте платформы «Россия — страна возможностей». Прошел курсы повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва), «Государственно-частное партнерство в контексте цифровой экономики» (Высшая школа экономики, Москва).

АНО «Россия — страна возможностей"учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Одноимённая платформа на сегодняшний день объединяет 20 проектов, в том числе конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», всероссийский конкурс «Доброволец России», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент Владимир Путин назвал востребованными проекты «Россия — страна возможностей». Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи», — сказал он.