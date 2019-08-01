Бишкек, , 14:01 — REGNUM

Одним из главных вопросов киргизского-узбекистанской повестки дня является организация визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом 1 августа заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с председателем правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает издание 24.kg.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Абылгазиев отметил, что в настоящее время по линии МИД Киргизии идет подготовка визита узбекистанского лидера, а также согласуется график. Премьер-министр Киргизии считает, что отношения между двумя соседними странами развиваются динамично благодаря личным дружеским отношениям и политическим решениям глав двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа с рабочим визитом в Бишкек прибыл председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов. В рамках поездки также запланирована встреча премьер-министра с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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