Москва, , 13:56 — REGNUM

Все участники процесса с интересом и любопытством размышляют над вопросом, чего нам ждать от третьего августа. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, специалист в области Интернет и социальных сетей Михаил Ковалев.

«Я думаю, что об этом с все участники процесса. Ситуация ведь довольно новая, и для многих молодых участников, и такого, чтобы лидеров выключили из процесса — такого тоже еще не было, и к ней вряд ли готовились», — отметил он.

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Ожидать ли от третьего августа провокаций, эксперт пока не берется ответить точно. По его мнению, многое будет завидеть, помимо прочего, и от погоды. 27 июля было жарко, сейчас Москва мерзнет, возможны дожди, и это может несколько снизить накал акции.

«Я думаю, что все присматриваются, никто точно не знает, что будет. Но при этом стоит отметить, что лидеры акции, ее организаторы неплохо владеют практикой мероприятий. Например, 27 протестующие собирались прийти к мэрии, Росгвардия встала у мэрии, как у осажденной крепости, а они пошли по другим маршрутам. Тем самым возникло много разных других картинок, и казалось, что они чуть ли не захватили весь центр. В предварительном анонсе на третье августа Любовь Соболь говорит: «встречаемся по такому-то маршруту, подходите, где вам удобно». И тем самым, конечно же, тоже парализует действия силовых структур — непонятно, где им конкретно собираться? Растягивать условную «линию фронта»? — подчеркнул Михаил Ковалев.

«И, конечно же, необходимо отметить технологический фактор — координация действий участников, скорее всего, идет через закрытые группы в мессенджерах, которые невозможно выявить простым мониторингом. Эта информация может появляться в самый последний момент, чтобы было минимум утечек, может распространяться мгновенно на большое количество людей, и в итоге стать сюрпризом уже в офф-лайне», — завершил свой комментарий эксперт.

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