Киев, , 13:54 — REGNUM

В четверг, 1 августа, бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов сообщил о возбуждении в отношении Петра Порошенко очередного, двенадцатого по счету уголовного дела. На этот раз дело касается предположительных хищений в армии.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии Портнова, преступная группа, состоявшая из Порошенко, главы Национального банка Валерии Гонтаревой, а также должностных лиц Укроборонпрома и одного из банков организовала многомиллиардные хищения средств оборонного концерна и вывод этих средств в офшоры.

Именно для этого, по версии обвинителей, Национальный банк и разрешил Укроборонпрому перечислять средства по контрактам (предположительно, фиктивным) в офшоры без валютного контроля со стороны Нацбанка и без ограничений по перечисляемым суммам.

И можно отметить, что именно накануне возбуждения этого дела Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину. Наблюдатели предполагали, что покинул он ее временно, но с учетом открывшихся фактов может оказаться, что покинул он ее насовсем.

И именно накануне возбуждения этого дела Порошенко, по данным украинских СМИ, обратился за помощью к американским лоббистским и юридическим структурам, стремясь «прикрыть» себя одновременно и законом, и вашингтонской «крышей».

Всё это косвенно свидетельствует о том, что и сам бывший президент Украины всерьез опасается: именно это уголовное дело может оказаться для него источником самых серьезных проблем — и именно потому, что речь идет об армии.

Одно дело, пока речь идет об обычном разворовывании бюджетных средств — к этому на Украине привыкли настолько, что перестали и оборачиваться; но внимание к армии, с учетом ситуации в стране и сформировавшегося политического дискурса, особое.

Гражданскую войну в Донбассе формально начал еще Александр Турчинов, однако Порошенко не просто не стал ее останавливать — при его власти на армию и войну было потрачено максимальное количество средств при весьма сомнительной эффективности этих трат.

Пока президент Порошенко произносил пафосные речи о «защитниках родины от агрессора», украинское государство закупало по завышенным ценам военную технику на заводах бизнесмена Порошенко; средства уходили на офшорные счета.

Нетрудно сложить два и два — и понять, что у ведения гражданской войны в Донбассе была и третья причина, помимо нежелания договариваться с оппонентами и стремления наращивать рейтинг на крови; третья причина — как всегда, деньги.

Порошенко сам продолжил гражданскую войну и сам поднимал градус милитаристской истерики почти до максимума; теперь он рискует попасть в ту самую ловушку, которую он сам себе и поставил.