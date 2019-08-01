Каракас, , 13:58 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил в Каракас бывших руководителей колумбийской повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) Ивана Маркеса и Хесуса Сантрича, объявленных по требованию колумбийских властей в международный розыск. «Им рады в Венесуэле, они могут приехать сюда, когда захотят», — заявил венесуэльский лидер. Об этом сообщает колумбийское агентство Pulzo.

Глава Колумбии Иван Дуке назвал поступок Мадуро «идиотией». В заявлении прессе Дуке высказался по поводу жеста Венесуэлы: «Они опять занимаются идиотией и продолжают поддерживать террористов».

«Венесуэла — это убежище для террористов и наркоторговцев», — таков был вердикт Дуке.