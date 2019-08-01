Керчь, Крым, , 13:51 — REGNUM

Администрация города Керчь не справилась со всеми поставленными перед ней задачами. Об этом на своей странице в Facebook 1 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Керченская бухта Максим Додонов © ИА Красная Весна

«В частности, жители Керчи обоснованно жалуются на плохое качество уборки улиц города, недостаточное внимание уделяется вопросу покоса травы и так далее. Отдельная проблема — взаимодействие жителей и управляющих компаний в городе», — отметил Аксёнов.

По его словам, у местных жителей накопилось так много вопросов и претензий, что руководству республики придётся в ближайшее время проводить второе выездное совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае власти Крыма дали администрации Керчи две недели на решение накопившихся проблем города, пообещав, если ничего не изменится, уволить местных чиновников.

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